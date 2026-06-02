Samochód potrącił nastolatkę. Ranna leżała na drodze, a kierowcy... przejeżdżali
ŚLĄSK. Nastolatka wbiegła na przejście dla pieszych wprost pod nadjeżdżający samochód. Ranna leżała na drodze. Bulwersujące, że część z kierowców widząc leżącą na jezdni dziewczynę... jeszcze przyśpieszała by ja minąć. Policja publikuje WIDEO.Trzebieslawice
Komentarze (24)
@teh_m: z jakiegoś wieżowca spadł? Samoboj? Pewnie nie było co zbierać...
Komentarz usunięty przez autora
Brawo rząd. Cofnęliśmy się do poziomu Chińskiej Republiki Ludowej gdzie ludzie boją się pomóc xD
Jeśli kierowca w takiej sytuacji ucieka: Automatycznie ściąga na siebie ogromne problemy. Traci domniemanie niewinności, grozi mu bezwzględne więzienie, często dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz regres ubezpieczeniowy (ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia poszkodowanej, ale potem zażąda od uciekiniera zwrotu wszystkich kosztów z własnej kieszeni). W przypadku ucieczki grozi mu większa kara. Nie wiem dlaczego sugerujesz, że jest inaczej.
Porównanie do Chińskiej Republiki Ludowej jest chybione. W Chinach
Wypadek drogowy to zdarzenie losowe. Zatrzymując się i wzywając pomoc, kierowca najprawdopodobniej wróciłby do domu bez żadnych zarzutów. Podejmując decyzję o ucieczce, ten (początkowo niewinny) człowiek z własnej woli pcha się w przestępstwo . Zmienia sytuację, w której nie groziło mu nic, na taką, w której
Ukarać się powinno zarówno sprawcę, jak i kierowców, nie udzielających pomocy...
Ale k... znieczulica...