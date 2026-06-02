Jeśli ktoś jest rozsądny finansowo to pieniądze przeznaczone na ZUS traktuje jak w------e do ogniska i w ogóle nie bierze ich pod uwagę w kontekście emerytury na którą trzeba odkładać inwestując samodzielnie. Hajs na ZUS należy traktować jako dodatkowy podatek i unikać płacenia go gdy tylko jest to możliwe (a jak ZUSu się nie uda to innych podatków, za kazdym razem gdy nadarzy się ku temu okazja).



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