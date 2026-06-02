Wielkie pompowanie kont w ZUS. Pieniądze zobaczysz dopiero na emeryturze
Emerytura dla wielu pracujących osób to świadczenie, którym przez większość życia zawodowego nie zaprzątają sobie głowy. Dla osób pracujących na etacie czy umowach zlecenie składki odprowadza pracodawca, a ZUS gromadzi je na indywidualnych kontach. Wkrótce ich stan się zwiększy. Wszystko dzięki coroFXMAG
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Komentarze (21)
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Kto takie bzdury pisze? ZUS nie gromadzi żadnych pieniędzy! ZUS zapisuje ile wpłacono za Jana Kowlaskiego a wpłacone pieniadze natychmiast wypłaca jakiemuś aktualnemu emerytowi. A że wpąłcanych pieniędzy jest mniej, niż wypłacanych, to ejsczze pańśtwo musi z podatków zasilać ZUS pieniedzmi.
Tak więc w ZUS jest jedynie zapis, że wpłacono tyle to a tyle składek za Jana Kowalskiego - a co za to dostanie Jan
To brzmi jak gwarancja dożycia do emerytury
Jeśli umiecie liczyć to liczcie
jak ktoś pamięta lata 90 to wie jak wydymani byli emeryci, ludzie co całe życie pracowali, nieraz w ciężkiej fizycznej robocie, a na emeryturze dostawali ochłap za który można było opłacić albo czynsz, albo leki albo jedzenie, ale nie wszystkie trzy
jak ktoś nie lokuje conajmniej 25% swoich dochodów w kruszce, to jest lekkomyślny