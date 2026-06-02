Miał dość komarów. Zbudował laser z AI, który eliminuje owady bez chemii
Steven Cheng, inżynier robotyki, przez cztery miesiące trenował model AI na tysiącach zdjęć komarów. Następnie złożył system z lustrzanki, lasera i precyzyjnej platformy obrotowej. Po jednej nocy działania urządzenie wyeliminowało wszystkie komary w mieszkaniu. Zero chemii, zero komarów.real_scoria
Komentarze (55)
Wystarczy jedna pomyłka AI, że nasze oko wcale nie jest w tle takiego komara i zostajemy ślepi. To można stosować jako taki jednorazowy mechanizm: wejdź do pomieszczenia, ustaw urządzenie na odpalenie z opóźnieniem, wyjdź z pomieszczenia a następnie przyjdź po zakończonym działaniu.
Nie daj boże zostawić dziecko z działającym urządzeniem w pomieszczeniu.
Obstawiam że byś to zainstalował w milionach domów to szansa że co jakiś czas komar przeleci koło lusterka i odbicie trafi klienta jest całkiem spora.
@ostatni_lantianin: 5mW to bezpieczna granica - powyżej tego już mogą być uszkodzenia oka. 500mW to granica powyżej której odbicia już bez problemu uszkadzają oczy i to nie odbicia od lustra tylko rozproszone. Najlepsze są lasery pracujące w podczerwieni - jarają oczko równie dobrze, ale nie działa odruch mrugania więc realnie są dużo bardziej niebezpieczne.
Kilka watów to już zabawa odbezpieczonym granatem.
x.com/stevencheng/status/2059836738449854898
x.com/stevencheng/status/2059950811954692451