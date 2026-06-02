Królowa krawężników Edyta Pazura pokazała wyjątkowy film z córką
Edyta Pazura, znana z konsekwentnej ochrony prywatności swoich dzieci, podzieliła się wyjątkowym nagraniem z okazji ósmych urodzin najmłodszej córki, Rity.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (71)
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@maniek-maniewski: A propos, wiecie jaka jest różnica wieku między Edytą Pazurą, a Cezarym Pazurą? Sprawdźcie ile ona miała lat kiedy zaczęła się z nim spotykać i ile on miał wtedy lat, bo to jest bardzo ciekawy temat ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@jednorazowka: a może Edzia była fanką Power Rangers
@Jacolex: Za to w portfelu pełno. Nigdy się nie dowiemy, jak dużą jednak kasę płacą wszelkie marki, żeby tylko pokazywać ich szmaty. Nawet nie zachwalać, pokazywać, przez regularnie pokazywane osoby.
@Jacolex: oni na tym zarabiają i nie muszą wrzucić napisu, że w filmiku jest lokowanie produktu.