Deweloper wymienił redakcję Dziennika Wschodniego w Lublinie
Za nieprzychylne teksty na temat zabudowywania terenów zielonych. Wygnani założyli portal JawnyLubllin.plPoludnik20
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Za nieprzychylne teksty na temat zabudowywania terenów zielonych. Wygnani założyli portal JawnyLubllin.plPoludnik20
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Komentarze (9)
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@jeden_z_gapiow: Jaki wolny rynek kiedy to władze miasta decydują, kto gdzie może stawiać bloki? Jak już to komunizm w pełnej odsłonie.
wolny rynek bulwa xd
https://www.lublin112.pl/krzysztof-hetman-oglasza-konkurs-wyobraz-sobie-lublin-za-20-lat-mlodzi-pokaza-swoja-wizje-miasta/