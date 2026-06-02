Łe tam Lublin... w Polsce powiatowej to jest patologia. Lokalne media już prawie nie istnieją w jakieś tam niezależnej formie. A te co jakoś jeszcze próbują się trzymać, to są dobijane przez bezpłatne pato gazetki wydawane przez lokalne urzędy za publiczne pieniądze. dodam jeszcze, że w dużych miastach jeden, nazwijmy to hucznie "koncern" medialny, może wydawać kilka tytułów czy raczej kilka serwisów gdzie treści będą w zasadzie takie same. Media lokalne, to Pokaż całość