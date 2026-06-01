Zamiast na studia idą do pracy. "Nie potrzebuję kolejnego papierka".
- Na studia nie idę. Matka jest zła i twierdzi, że to duży błąd. Tylko ten papier jest dziś tak naprawdę bez znaczenia. Nie chcę marnować pięciu lat na coś, co potem schowam do szuflady - zaznacza Edyta, tegoroczna maturzystka. Czy to nowy trend? Czy faktem jest dziś to, że młodzi ludzie coraz...robert-kuzba
Komentarze (198)
bez zmiany finansowania nic się nie zmieni
Po 20 latach uznałem że chce montować filmy na yt :) a na etacie będę pracować poki nie rozwinę biznesu.
Fakt studia maja jedną zaletę:
Środowisko i kontakty.
Fajne są takie anegdoty, nawet wierzę że są prawdziwe, ale brzmią tak: graj w piłkę to będziesz zarabiał tyle co Lewandowski.
Co prawda studiowałem g---o kierunek turystyka i rekreacja na prywatnej uczelni, więc te wspólne zainteresowania i ambicje to były imprezy i panienki a z wiekszością ludzi nie mam obecnie kontaktu, ale dzieciństwo faktycznie przedłużyłem xD
@jabberok: xddddd
Kiedy po podstawówce moi koledzy i koleżanki poszli do zawodówek, a po paru latach otwierali już jakieś salony fryzjerskie czy robili w wykończeniówce, ja klepałem biedę, bo poszedłem do technikum budowlanego, a później na studia budowlane (łącznie 10 lat nauki). Później kolejne parę lat w branży za mniejszą kasę niż pomocnik murarza na tej samej budowie.
Dopiero po uprawnieniach świat się zrobił bardziej kolorowy. W lecie siedzisz w klimatyzowanej budzie
Jesli rekruter ma do wyboru dwóch kandydatów z identycznym doświadczeniem zawodowym, a tylko jeden z nich posiada wykształcenie wyższe, to wybierze tego z wyższym. Posiadanie tytułu to również potwierdzenie, że ktoś byl w stanie utrzymać jakąś dyscyplinę i ukończyć kierunek.