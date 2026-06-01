Giżycko: kolejny kierowca zawodowy zawiódł na przejeździe
Kierujący ciężarówką wjechał z podniesionym HDSem w sieć trakcyjną i zerwał ją, paraliżując ruch kolejowy na całą dobę. Po zerwaniu kabli wszedł na pojazd i dłubał przy wysięgniku, mimo że znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie uszkodzonej sieci trakcyjnej.Zeswirowany_Michal
Dźwig podłączony do sieci, a ziemia to ziemia.
A tam raczej wysokie napięcia.
@hellfirehe: E, tam. Raptem 3 kV.
@znmd: wystarczające żeby "adidaski" nie dały rady tego wyizolowac.
A i tak niech się cieszy, bo kolej się będzie modernizować już na 25kV AC niedługo na głównych liniach ;)
O tym że to smierdziele szczajacy do butelek już nie wspomnę.
Nie umiem się doczekać aż na dobre wprowadza autonomiczne pojazdy i ten zawód odejdzie w niepamięć
@Notes: Już 10 lat temu czytałem o testach takich ciężarówek na drogach, za 10 lat dalej będziesz czytał o testach xD
Moim zdaniem, zrobił co uznał za stosowne.
Ponadto.
Na samym końcu filmu, widać że kierowca zjeżdża pojazdem na poboczę (a przynajmniej tak to wygląda).
Być może to on sam powiadomił o zdarzeniu.
Tak
@staryhuop0: Tyle, że takiego błędu nie wolno mu było popełnić.
Co on? Uciekał z miejsca świadczenia usług przed napaloną klientką? xD Co go powstrzymało przed przygotowaniem pojazdu do jazdy?
Co innego zapomnieć o jakimś nawet istotnym niewielkim duperelu, ale tu gościu jechał z podniesionym HDSem xDD
@staryhuop0: Czyli co? Że niby rutyna czy co?
Nie mylmy popełniania błędów ze skrajną
I jak ktoś pisze "popełniamy błędy"- nie misie kolorowe, błąd to może być że na tacho nie dojedziesz, nie włączysz świateł czy się przepalą albo coś podobnego.
Jazda z PODNIESIONYM DŹWIGIEM, to jest kaliber jak "pilot HEHE ZAPOMNIAŁ schować podwozia, to