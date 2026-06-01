Podchodzą do Ciebie na ulicy, pokazują zdjęcie dziecka i proszą o "symboliczne" wsparcie, bo brakuje 10 tys. zł na operację? Zanim wrzucisz banknot do puszki, zobacz, gdzie trafiają te pieniądze. Przeanalizowałem sprawozdanie finansowe Fundacji Ręka Wielkiej Pomocy za 2024 rok. Wnioski? Miliony na "zlecenia", rosnące koszty biura przy spadku pomocy i... spłata gigantycznego długu wobec własnego Zarządu.

Czy tak powinna działać fundacja?

Mirki i Mirabelki, pewnie nieraz spotkaliście na ulicach dużych miast "wolontariuszy" z fundacji "Ręka Wielkiej Pomocy" (KRS: 0000632974). Scenariusz zawsze ten sam: emocjonalny szantaż, zdjęcie chorych dzieci i prośba o gotówkę "na już". Postanowiłem sprawdzić, jak ta pomoc wygląda "w papierach". Dotarłem do ich oficjalnego sprawozdania finansowego za rok 2024.

Oto co znalazłem w oficjalnych dokumentach:

1. Zarząd pożycza sam sobie i oddaje z Waszych darowizn?To jest absolutny hit (strona 9 sprawozdania). Na koniec 2023 roku fundacja wykazała, że jest winna swojemu Zarządowi (osobom prywatnym!) aż 1 524 975 PLN. W ciągu 2024 roku fundacja "oddała" Zarządowi ponad 1,2 miliona złotych.Pytanie: Skąd fundacja ma miliony na spłatę długu wobec swoich szefów? Z puszek, do których wrzucacie pieniądze na chore dzieci. To klasyczny mechanizm wyciągania zysku z organizacji non-profit.

2. Milion złotych na "płatnych wolontariuszy".W 2024 roku fundacja wydała na umowy zlecenia aż 923 970 PLN. Przy zatrudnieniu tylko 5 osób na etat, ta gigantyczna kwota idzie prawdopodobnie na prowizje dla ludzi, którzy zaczepiają Was na ulicy. Z każdej wpłaconej przez Was złotówki, około 1/3 (32%) zjada administracja i pensje zbieraczy. To nie jest wolontariat, to jest agresywna machina sprzedażowa.

3. Koszty biura puchną, mimo że pomocy jest mniej.W 2023 roku zebrali 8,1 mln zł. W 2024 zebrali już tylko 4,1 mln zł (spadek o połowę). Myślicie, że zacisnęli pasa? Skądże! Koszty ogólnego zarządu WZROSŁY z 470 tys. do 702 tys. zł. Przychody spadają o 50%, a koszty administracji rosną o 50%. Pachnie to bardzo słabo.

4. Problemy z ZUS i US przy pełnym koncie.Mimo że fundacja wykazuje ponad 333 tys. zł gotówki, w sprawozdaniu (strona 11) stoi czarno na białym: zalegają z płatnościami składek ZUS i podatków za grudzień. Priorytety wydają się jasne: najpierw spłata długu dla Zarządu, potem cała reszta.

Gdzie to zgłosić? Czy ktoś może to zweryfikować?

Tutaj prośba do Was i do wykopowych ekspertów od prawa/NGO. Czy takie działania są zgodne z duchem ustawy o działalności pożytku publicznego? Gdzie można zgłosić podejrzenie nieprawidłowości w zarządzaniu środkami publicznymi (darowiznami)?

Moje typy:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - organ nadzorczy nad fundacjami.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) - pod kątem weryfikacji tych milionowych pożyczek od Zarządu (czy to nie jest unikanie opodatkowania zysku?)

UOKiK - za wprowadzanie w błąd (jeśli ludzie na ulicy podają się za wolontariuszy, a są płatnymi pracownikami na prowizji).

Mirki, co o tym sądzicie? Czy spotkaliście się z ich zbieraczami? Popytajcie ich następnym razem, ile z Waszej wpłaty realnie trafi do dziecka, a ile na spłatę długu wobec prezesa.