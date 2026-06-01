Musk i Altman chcą przebudować gatunek ludzki. Nikt cię nie pytał
Elon Musk napisał wprost, że ludzkość to tylko "biologiczny program rozruchowy" dla AI, a Sam Altman już zapisał się do startupu obiecującego upload świadomości do chmury. Decyzje o przyszłości miliardów ludzi podejmuje garstka miliarderów z Doliny Krzemowej, bez żadnego demokratycznego mandatu.aiport
Neo-bogowie kapitalizmu lubią się bawić, choć teraz podejrzewam że chodzi po prostu o naganianie inwestorów.
No chyba, że chodzi o kopiowanie samoświadomości (jak kolega @JanPustostan niżej sugeruje), to był kiedyś taki świąteczny odcinek Black Mirror z "jajkiem" ;)
Jeżeli to napiszę to bardziej będzie po prostu traktować można jako "luźną" powieść, tzn. oczywiście pomijając zdehumanizowany świat przedstawiony.
w Statku Tezeusza mieszkamy od dawna bo przez kilka dekad od niemowlęctwa parę generacji komórek w naszym ciele już zdążyło się wymienić ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@czesio-1975: Do osiągnięcia świętego spokoju niewiele trzeba
Całe szczęście, że Elon to farmazon i zazwyczaj niczego nie dowozi, a jeśli już to tylko drobny procent tego co obiecał :).
jakie oni głupoty wymyślają, żeby naganiać akcjonariuszy xd
Wyobrażam to sobie tak: Sam Altman stoi przed komputerem z przypiętymi elektrodami, technik wciska enter, światła przygasają i nic. Altman stoi i mówi, że chyba się nie udało. A wtedy odzywa się komputer i wołą: "udało się, to ja, sam altman, jestem w komputerze!" A altman przed komputerem: "nie, to ja jestem
No i za każdym razem jak widzę kolejne pomysły tech bros to widzę w głowie tego mema
@RECAPTCHASSIE: Na drogach?
A Musk może mieć pieniądze za darmo?
Powiesz, że on nie ma za darmo, tylko zarobił, bo