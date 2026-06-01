Bezos głosi erę dobrobytu przez AI. Pytanie: skąd te 16 000 zwolnień w Amazonie?
Jeff Bezos w wywiadzie dla CNBC ogłosił, że AI sprawi, że domy i jedzenie będą tańsze, a bezrobocia nie ma się co bać. W tym samym czasie Amazon zwalnia 16 000 pracowników, a Bezos prowadzi własny startup AI wart już 10 miliardów dolarów.aiport
Komentarze (69)
-Czesc ejaj tu Jeff Bezos, czy kolejne lata upłyna Nam w dobrobycie i szczesciu.
AI: -Tak Jeff, tak bedzie. Doskonałe pytanie.
Jeff: -To niezwykle, ide podzielic sie tą nowina z całym Światem, heh
Fajne system, jeśli na chwilę zapomnieć że te "zasoby ludzkie" z jednej firmy są jednocześnie konsumentami
https://x.com/jackcoder0/status/2060751108184916012
https://arxiv.org/abs/2603.20617
jak w zakładzie pracuje 100 ludzi i zwolni się jednego to przecież nikt nie podnosi rabanu o masowych wypowiedzeniach
Dodatkowo zatrudnia jeszcze więcej xd W amerykańskich korpo regularnie wyrzuca się jakiś % ludzi a jednocześnie zatrudnia by pracownicy nie czuli się zbyt pewnie i zasuwali czując nad sobą bat.
Wszystko się zgadza. Dobrobyt dla niego, zwolnienia dla Areczków.