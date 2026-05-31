Ile metrów ma Bałtyk w najgłębszym miejscu?
Średnia głębokość Bałtyku wynosi zaledwie około 52-55 metrów. To sprawia, że jest on zaliczany do najpłytszych mórz na świecie. W polskich wodach terytorialnych, najgłębszym punktem jest Głębia Gdańska. Jej dno znajduje się na głębokości 118 metrów.Lifelike
