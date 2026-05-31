UE stworzyła system kontroli cenzury. Ponad połowa decyzji platform była błędna
Raport UE wskazuje, że ponad połowa banów i cenzury nałożonych przez platformy była błędna. System działa źle. Co więcej, zbanowane konta nie są wcale przywracane, po udowodnieniu błędu i odwołaniu się od blokady. Nawet po wydaniu orzeczenia wiele firm internetowych zwyczajnie je ignoruje.jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 45
- Odpowiedz
Komentarze (45)
najlepsze
Tylko tu zamiast trudności technicznych, główną rolę odgrywa deficyt intelektualny moderatorów.
@KingaM: to przestań pisać, nie będzie problemu (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
@LadySandra: Czyli identycznie jak aktualna moderacja na wykopie? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Wyemancypowanykalafiorek: nie no, u nas zamiast Sztucznej Inteligencji jest Prawdziwa Głupota xD
Wersje wpolczesnie poprawne:
Izabella Łęcka cierpiała z powodu tymczasowego kryzysu deficytu
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Ale co do zasady zgoda, UE jako obrona przed cenzorami - dobre!
No chyba że te bany i cenzura była nakładana na "faszystów" i "przeciwników demokracji" wtedy system działa bardzo dobrze ( ͡° ͜ʖ ͡°)
W Kanadzie też się okazało że blokady kont i kart były nielegalne. I co? I G@#$no. System zadziałał tak do czego został stworzony.
Przypadek dobrze znany na wykopie.¯\(ツ)/¯