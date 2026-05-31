Inżynier Netflixa otworzył za darmo narzędzie do cięcia kosztów AI o 90%
Project Headroom kompresuje tokeny przed wysłaniem do modelu językowego, eliminując powtarzające się dane. Logi serwera odchudza o 90%, JSON o 70%. Łącznie zaoszczędzono grupie użytkowników ponad 700 tys. dol. przy 200 mld tokenów. Kod dostępny na GitHubie.real_scoria
Komentarze (23)
najlepsze
To właśnie kompresja. Chociaż bardzo prosta.
@kill15you: Nie da się podnosić ceny tokenów w sytuacji kiedy Chińczycy za punkt honoru wzieli sobie r--------e Amerykanów na rynku AI za sankcje xD DeepSeek jest 95% tańszy od Amerykańskiej konkurencji (i tylko trochę gorszy), a poza tym lokalne AI są coraz lepiej optymalizowane i Qwen wychodzi na model który w przeciągu kilku lat może być TYM DOMYŚLNYM MODELEM W KAŻDEJ FIRMIE, poza
Jednocześnie windując ceny kart graficznych zostawili ten rynek dla konkurencji, dla konkurencji z chin która ma w miare dogodne warunki na tworzenie własnych GPU i tym sposobem stworzyli: LX 7G100.
I teraz ta karta jest w tyle jeszcze,