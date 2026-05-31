Polak w finale nagrody EPO. MagRail lewituje 550 km/h na starych torach
Przemek Ben Pączek z firmy Nevomo stworzył MagRail, system pasywnej lewitacji magnetycznej montowany na istniejącej infrastrukturze kolejowej. Prędkość do 550 km/h, koszty operacyjne niższe o 85%, emisje CO2 niższe o 95%. Finał European Inventor Award 2026 w Berlinie.real_scoria
Komentarze (34)
Tarcie jest największym wrogiem lokomocji i jedyną drogą do tańszego i wydajniejszego transportu jest jego eliminacja, pewnie dlatego Niemcy zainwestowali w ten startup już ponad 45 mln €,
@KarmazynowyAstrofizyk: a ja głupi myślałem że pojazdy lądowe poruszaja się głównie dzięki tarciu, a największym wrogiem lokomocji są opory powietrza...
@KarmazynowyAstrofizyk: wow, ale tu jesteś hop do przodu i taki nowoczesny (pomijając że historia napędu liniowego jest starsza niż my dwaj razem wzięci), a nie zrozumiałeś nic z mojego komentarza. To powiem to dosłownie: przy prędkościach większych od 20-30 km/h pory toczenia robią się pomijalne względem oporów powietrza. Jak nie wierzysz wsiądź na rower i sprawdź sam.