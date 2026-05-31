GitHub Copilot podniósł rachunki z 29 do 750 dolarów i ludzie się wściekli
Od 1 czerwca Microsoft wyrzucił stały abonament do kosza i przestawił GitHub Copilot na tokeny, a pierwsze szacunki mówią o wzroście kosztów dosłownie 25-krotnym. Oficjalny wątek zgarnął 900 negatywnych ocen i ponad 400 komentarzy, a użytkownicy masowo piszą o rezygnacji.aiport
@real_scoria: Przejdą do konkurencji
Konkurencja ma ten sam problem. Wszyscy sprzedawali moc obliczeniową wartą jakieś 2000 USD za 20 USD.
Ale na szczęście jest konkurencja i jak ktoś przesadzi, to spadnie z rowerka.
Do tego przydałby się jakiś europejski program przy uczelniach, do wyłapywania ciekawych pomysłów i ich finansowania, najlepiej w amerykanskim stylu - czyli eksportową inflacją.
Czasem nawet osoby z IT nie wiedzą jakie są modele.
- grok kilka zapytań i nagle krzyczy że przeciążony serwer wykup jakiś grok super czy coś ewentualnie poczekaj
- chat gpt chyba najbardziej obciął dostęp darmowy. Ostatnio wrzuciłem 2 zdjęcia do niego zadałem pytanie, odpowiedział i wyskoczyło dosłownie po jego wiadomości że limit wykorzystany
- Claude darmowy to jest śmiech na sali
Gemini z tych co używam jedynie nie wywala mi komunikatu
Tutaj przykład, w organicznym teście ARC-AGI-2 wariant GPT-5.5 dostępny za darmo osiąga wynik 33%, a GPT-5.5 Pro Extended dostępny tylko w abonamencie 400 zł miesięcznie 85% i jest to najlepszy wynik na świecie.
By nawet użytkownicy którym 10GB na luzie wystarcza nie czuli się pominięci.