Bunt użytkowników: Google wciska AI, uciekają do DuckDuckGo
Po konferencji Google I/O 2026 wersja DuckDuckGo bez AI notuje 84% wzrostu ruchu i nadal rośnie. Użytkownicy buntują się przeciwko narzuconemu AI w Google, które nie daje opcji wyłączenia chatbotów. DuckDuckGo wybór daje, Google już nie.real_scoria
Komentarze (22)
@AKFobia: też to zauważyłem i da jaj sobie kiedyś to sprawdzałem
A przykładów w sieci na pęczki, np. ten: https://focusonbusiness.eu/pl/wiadomosci/pokolenie-baby-boomers-nie-ufa-ai-ale-korzysta-z-niej-coraz-czesciej/37796
Albo wybuczenie tej zachwalającej AI babci z Tavistock przez studentów.
Już te rewolucje zabicia Microsofta, Googla trwa od 2-3 dekad, nawet jakby ludziom do mordy nasrali to i tak 95% osób będzie korzystało z usług tych korpo do śmierci.
@Korda: jakosc wynikow google tez poleciala na leb na szyje
Trzeba starym i młodym tłumaczyć że te pierdoły co im Ai podpowiada nie są naprawdę.
I się im nie da przetłumaczyć nawet w najgłupszej najprostszej sprawie.
A i trzeba pilnować żeby nie żarli tabletek z do czyszczenia basenu bo im AI podpowiedziało że tym można sól w diecie zastąpić.