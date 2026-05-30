Ludzie w grupie wiekowej 30-50 lat żyją teraz jakby w symulacji opieki nad chorymi na demencję i alzheimera.

Trzeba starym i młodym tłumaczyć że te pierdoły co im Ai podpowiada nie są naprawdę.

I się im nie da przetłumaczyć nawet w najgłupszej najprostszej sprawie.



A i trzeba pilnować żeby nie żarli tabletek z do czyszczenia basenu bo im AI podpowiedziało że tym można sól w diecie zastąpić.