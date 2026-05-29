Facet zgłosił 2x to samo auto i dostał 500 zł mandatu za wprowadzenie w błąd
W odstępie 4 dni zgłosił to samo nieprawidłowo zaparkowane auto. Wezwany jako podejrzany przez Straż Miejską, dostał mandat za wprowadzenie w błąd i wywołanie niepotrzebnej czynności. 500 zł. Warszawa. Kurtyna. Nie wiem nawet jak to skomentować poza XD.Rabe
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 112
- Odpowiedz
Komentarze (112)
najlepsze
Po prostu robią co mogą by nic nie robić.
@sl4v3x: Gdzie Ci sprzedali tyle głupoty, że mógłbyś obdarować nią mały kraj? Nie zrozum mnie źle... zostaw ją sobie, trzymaj, żyj z nią i z nią umrzyj. Mam nadzieję, że będziesz żył wystarczająco długo by ją zrozumieć.
Gdyby ktoś wbił siekierę w maskę twojego samochodu to byłbyś zadowolony, że ktoś w tak piękny sposób realizuje swoją wolność? Czy może jednak wolałbyś by
@motylbezskrzydel:
tak, oczywiscie... rozumiem, ze jak ktos ci przerysuje samochod, to bedziesz dokladnie mial takie samo zdanie i bedzie sztywniutko :))
Komentarz usunięty przez moderatora
Polaryzacja wykopków zawsze mnie r---------a. Jeden tydzień zalew obrońców konfidentów i zgłaszajcie wszystko, a tydzień później takie coś i nagle wszyscy są przeciw.
A tak na serio - debile jeden z drugim pewnie sami parkują dostawczakami na chodniku albo wjeżdżają pół auta na krawężnik, albo co gorsza blokując przejście na całą
@larkinflight:
no widzisz... tylko ty moze lubisz klepisko zamiast zielonej trawki, krzywy chodnik z kaluzami po deszczu, koleiny i nierowne DDRy, przeciskac sie i ocierac pomiedzy samochodami, ograniczac widocznosc na droge w miejscach, w ktorych piesi maja (przejscia dla pieszych) lub moga przechodzic (np w
Dostał mandat za wysłanie tego samego zdjęcia do dwóch osobnych zgłoszeń w dwóch osobnych dniach.
/edit
A nie, sorry - dwa razy zgłosił to samo wykroczenie.
Ponadto dzwoniłem CODZIENNIE w sprawie samochodu stojącego na kopercie a niemającego ważnej karty parkingowej. Bo gość albo codziennie tam stawał albo po prostu stał tam przez