Gorąco wokół wieku emerytalnego. Policzyli zyski i straty
Ministerka funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje zrównanie wieku emerytalnego. A co z wysokością przyszłych świadczeń? Obliczenia wskazują, że część osób zyska na zmianie kilkaset złotych miesięcznie. Będą też osoby, które stracą na rewolucji.MakiawelicznyAltruista
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
Teraz jest łagodzenie nastrojów wkurzonych grup społecznych i uzyskania ich głosów na zasadzie przedstawiania propozycji zmian i pisania ustaw, o których się wie, że nigdy nie wejdą w życie, bo wszystko jest dogadane, ale ważne, żeby ludzie słyszeli, że "ustawa jest prawie gotowa".
Nie weszło domniemanie niewinności w skarbówce
Nie weszło
@Altar: kobiet jest więcej, szkoda tylko, że 75% wyborców pisu i 66% wyborców konfederacji nie chce zmian w wieku emerytalnym. Jakoś nie słyszałem, że głosują na nich same kobiety.
Przecież one wcale nie chcą równouprawnienia. Gdyby chciały wyższych emerytur, to pracowałyby dłużej. Wolą wcześniej odpocząć i zadowolić się mniejszymi pieniędzmi.
W sensie, nic z tego nie będzie. I oni o tym wiedzą, ale puszczają Ryśka kaczkę, żeby kupić sobie poparcie mężczyzn. Jak ktoś jest na tyle głupi żeby im uwierzyć to mi go nie żal, ale i tak nie powinien mieć prawa głosu.
Statystyczna Polka, która żyje o 8 lat dłużej od mężczyzn, urodziła statystycznie dwójkę dzieci.
To ta sama Polka co żyje w zdrowiu (ważniejszy wskaźnik) do 65,3 roku życia i cieszy się tym zdrowiem 5,3 lat na emeryturze, w czasie gdy mężczyzna żyje w zdrowiu do 61,6 roku życia,
Mydlenie oczu i tyle
@d0x8h7: bo to nie urzędnik. To urzędniczka. Urzędnica nawet.