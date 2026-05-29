Ja nie mam nic do generowania audio, czy video przez AI

Problemem nie są materiały generowane przez AI, tylko ich g------a treść

Wyssane z palca materiały, czy wręcz jakieś banialuki w stylu „baterią 1.5V odblokowałem wszystkie kanały TV”

Takich materiałów są miliony … i na każdym google zarabia puszczając reklamy …

To się domyślcie jak skutecznie google będzie walczyć z treściami AI ;)