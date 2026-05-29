Przełom w leczeniu WZW B. Lek wyleczył trwale co piątego pacjenta
Bepirovirsen to pierwszy lek, który daje funkcjonalne wyleczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B. Po zakończeniu terapii organizm sam trzyma wirusa w ryzach u 20% chorych. Na WZW B choruje 250 mln ludzi, rocznie umiera 1,1 mln. FDA decyduje jesienią 2026.real_scoria
No i nie wiem ile ludzi którzy już mieli X lat ta szczepionkę faktycznie dostało, bo teraz dają ja bardzo szybko (i bardzo dobrze).
20% ma "funkcjonalne wyleczenie" - nie jest to tak, że są zdrowi, ale nie potrzebują leczenia.