Krótka historia o tym, jak @x-kom sprzedaje elektrośmieci jako sprzęt poleasingowy/outletowy, próbuje wrobić kuriera w uszkodzenia, a na koniec każe odsyłać ciężki gabaryt w rozdartym kartonie.

​TL;DR:

Kupiłem flagowy soundbar Samsung HW-Q990C z outletu X-Kom. W opisie: jedyny mankament to "opakowanie zastępcze". W rzeczywistości dostałem poobijanego Frankensteina ze złym pilotem, brakującymi kablami, latającego w niedopasowanym pudle. Support uważa, że to normalne i daje 800 zł rabatu na odczepne.

​Jak to wyglądało w praktyce:

​1. Zakup i fałszywe obietnice

Zależało mi na tym konkretnym modelu. Trafiłem na sztukę w outlecie X-Kom. Przed zakupem upewniłem się na infolinii, w jakim to jest stanie i jak jest spakowane. Dostałem zapewnienie: sprzęt w pełni sprawny, kompletny, super zabezpieczony. Uwierzyłem, przez co odesłałem nowszy model kupiony na innej promce (jestem przez to realnie 300 zł w plecy, bo promka się skończyła).

​2. Unboxing i zderzenie z rzeczywistością

Paczka przychodzi. Włączam nagrywanie. W środku dramat. Sprzęt był wprawdzie owinięty w folię z dużymi bąblami powietrza, ale wrzucono go do stanowczo za dużego kartonu z potężnym luzem. Efekt? Ciężka, kilkunastokilogramowa elektronika latała w opakowaniu od ściany do ściany przy każdym ruchu paczką.

​Stan wizualny:

​6 konkretnych wgnieceń na obudowie subwoofera.

​4 wgniecenia na listwie głównej.

​Braki i błędy w zestawie:

​Wysłali złego pilota (od TV Samsunga, zamiast soundbara, z przyciskiem netlifxa I innych streamingów).

​Brakuje 1 kabla zasilającego do głośników.

​Kable, które dorzucili, to przypadkowe zamienniki ze złym kątem wtyczek (głośniki satelitarne nie mogą przez to stać płasko na podstawie).

​Brak kabla HDMI, metalowych wieszaków ściennych i karty gwarancyjnej.

​3. Kabaret na supporcie

Piszę reklamację z tytułu niezgodności towaru z opisem. Wysyłam screeny i info o nagraniu. Co robi X-Kom?

​Próba nr 1: "Prosimy spisać protokół szkody transportowej z kurierem". Klasyka. Chcieli wyciągnąć kasę z ubezpieczenia przewoźnika za to, że ich magazynier wrzucił ciężki sprzęt do za dużego pudła, w którym wszystko się tłukło. Odmówiłem poświadczania nieprawdy.

​Próba nr 2: Rzucają 500 zł na fakturze korygującej. Odrzucam. Zażądałem 1300 zł obniżki i dosłania poprawnego pilota oraz oryginalnych kabli kątowych, bo zależy mi na tej wersji sprzętu.

​Próba nr 3: Podnoszą do 800 zł i to ich "ostateczna propozycja". Nie mają osprzętu, nie naprawią swojego błędu.

​4. Finał i absurdalne instrukcje zwrotu

Kiedy poinformowałem, że w takim razie robię zwrot, otrzymałem oficjalną wiadomość, że:

"Oczywiście sprzęt można zapakować w to samo opakowanie, w którym Pan otrzymał urządzenie."

​Mówimy o ciężkim subwooferze, listwie I głośnikach (około 28 kg) , które rozwaliły ten prowizoryczny, pusty w środku karton już w drodze do mnie. X-Kom oficjalnie każe mi odesłać to w tym samym, zniszczonym pudle. Jeśli ten subwoofer wypadnie dnem na sortowni u kuriera, zgadnijcie, na kogo sklep spróbuje zrzucić odpowiedzialność?

Zwrócę ten sprzęt osobiście do ich salonu stacjonarnego, żeby mieć twardą podkładkę, ale poziom ich procedur to jakiś żart.

​Ostrzegam przed zakupami z ich outletu. Sprzęt nie jest weryfikowany, braki są gigantyczne, pakowanie nie ma sensu, a na koniec próbują wrobić firmę kurierską w koszty swoich błędów na magazynie.

​Wrzucam w komentarzach zdjęcia wgniotek, latającego w kartonie sprzętu i przypadkowych kabli z zestawu.

