Niemcy będą wskazywać "właściwe" media. Rząd chce zmian w algorytmach Facebooka
Niemcy chcą zobowiązać platformy społecznościowe do promowania treści pochodzących z mediów uznanych przez państwo za wiarygodne. Jeśli propozycja wejdzie w życie, algorytmy Facebooka, TikToka, Instagrama i platformy X miałyby prawnie faworyzować wybrane źródła informacji.
@Anomalocaracid: RUSKIE, tyle styka
Powinniśmy to samo wprowadzić w Polsce, a po wyborach ograniczymy zasięgi tym wszystkim tvnom, gazetom, sokom z czegoś tam i innym.
Będą promowane tylko polskie, katolickie wartości i stacje takie jak Republka czy Trwam i odzyskane po nielegalnym przejęciu TVP.
Żartuje oczywiście, ale tak się kończą takie głupie lewackie pomysły.
@elo345: mówisz i masz: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/rady-przy-prezydencie-rp/rada-nowych-mediow Wykop już przystąpił do programu ;)
https://wykop.pl/link/7943155/4cdac2c229ec256b182051a1e3ad586d
a potem już z górki, bo jak wiarygodne źródło się "znalazło" to można usuwać za
Czarzasty: Pół miliona zalegalizowanych migrantów w Hiszpanii to wzór i szansa
NAGLE zupełnie z PRZYPADKU znaleźli szereg nieprawidłowości wśród fact-checkerów.
I warto dodać, że absolutnie nikogo to nie dziwiło, bo ludzie trąbili o tym od dawna, tylko tak długo, jak błędy wspierały demokratów, a Facebook robił, co się administracji podobało - nic nie robił.
Bo myślałem, że cenzura i kontrolowanie
@villog: ciekawe szef jakiego portalu zasiada we Wcale Nie Politycznej https://www.prezydent.pl/aktualnosci/rady-przy-prezydencie-rp/rada-nowych-mediow ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nie że rządy nie mogą nic z tym zrobić tym im się zwyczajnie nie chce, osrane majty i nieudolność choćby
Nie przyszło do głowy, że najzwyczajniej można Ukraińców nie lubić?