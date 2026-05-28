Wiedźmin 4 nie zadebiutuje przed 2028 rokiem
Kurs CD Projekt runął o ponad 7% po oficjalnej zapowiedzi dodatku Pieśni Przeszłości do Wiedźmina 3 na... 2027 rok. Rynek liczył na premierę jeszcze w tym roku. Analityk BM Banku Millennium wyjaśnia, że to opóźnienie automatycznie przesuwa premierę Wiedźmina 4 co najmniej na 2028 rok. Dziś wieczorFXMAG
Poza tym jak dla mnie cała ta zajawka na
@lewoprawo: XD po łebkach? To jaka wg Ciebie gra nie ma fabuły po łebkach? Bo GTA5 ma lepszą niż większość gier, które obecnie wychodzi. A mówimy tu o grze z otwartym światem z mniejszym naciskiem fabularnym. Spora część mapy nie została użyta? No nie
Kiedyś tempo było dużo lepsze pomimo że gry AAA miały pisane od zera silniki gry, albo rozwijane przez studio własne rozwiązania, a teraz i tak wszyscy sięgają po UE5.
Nie wspominając że po premierze PS5 I nowego Xboxa wymagania gier poleciały w kosmos, a oprawa wizualna jest tylko trochę jest lepsza.
@glass3: Gry AAA stały się naprawdę ogromne i skomplikowane.
Dzisiaj to jest większe przedsięwzięcie niż stworzenie światowego blockbustera kinowego.
Tego nawet tak nie widać jak się gra, ale to jest taki ogrom kodu, taka ilość assetów, lokacji, samej fabuły, do tego testowanie itp. że to się w głowie nie mieści.
Runął? Runąć by mógł o 50%, o 7% to co najwyżej spadł.