Mnie ciekawi co poszło nie tak w gamedev, aby gre AAA wydawać raz na 10 lat.

Kiedyś tempo było dużo lepsze pomimo że gry AAA miały pisane od zera silniki gry, albo rozwijane przez studio własne rozwiązania, a teraz i tak wszyscy sięgają po UE5.



Nie wspominając że po premierze PS5 I nowego Xboxa wymagania gier poleciały w kosmos, a oprawa wizualna jest tylko trochę jest lepsza.