Ogromny kryzys w branży transportowej! Firmy padają jak muchy
Kryzys w branży transportowej pogłębia się z miesiąca na miesiąc. W ciągu zaledwie kwartału działalność zakończyło niemal tyle firm, ile przez cały poprzedni rok.Tumurochir
sam prowadzę spedycję - dzisiaj przewoźników jest mało - owszem, ale ofert jest kilka lub kilkanaście razy więcej i nijak nie wygląda to tak jak ileś lat temu. dzisiaj trzeba się namęczyć, żeby zrobić normę. kiedyś było łatwiej
firma spedycyjna 8 lat stażu także nawet nie chce mi się odpisywać na zaczepki
Zazwyczaj przy taki ilości ładunków jak teraz, firmy w PL brały sprzęt na potęgę. I teraz co z tego, że kupimy ciężarówki jak nie ma kto nimi jeździć. Jak na tak niski próg wejścia nikt nie pcha się do tej roboty. Na ogłoszenia o pracę odpowiadają ludzie z komornikiem i chcą wypłatę pod stołem....
W DE
wszystko pada, wszystko ginie, nic się nie opłaca bla bla bla wszyscy zginiemy a gdzie w realu nie spojrze hale magazny transport rośnie i ciąle się wszystko buduje, wszędzie w każdym powiecie gminie powstaje port transportowy
sorry ale nie mogę już czytać tego wiecznego płakania, bo według tego co ostatnie 12 lat czytałem w polsce teoretycznie powinien być kazachstan albo coś z uniwersum
Znajomy założył firmę, pukałem sie w czoło bo ta branża miala wg wykopu upaść
No i ten kolega rozszerza dzialalnosc na Niemcy i planuje zakup działki za gotówkę pod miastem
K---a a miało wyjść inaczej
sam fakt jak jadę gdzieś autem i widzę k---a ile się w 3 lata zbudowało i ile się jeszcze buduje i ile rzeczy ROZBUDOWYWUJE ale w j-----m telewizorze i necie p------ą ciągle jak to firmy mają źle tymczasem od lat widzę co innego, czytam o zwolnieniach a jednocześnie widzę wszędzie ogłoszenia zatrudnie kierowce, zatrudnię pracownika i