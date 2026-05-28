Prowadził po alkoholu mimo TRZECH zakazów. Polska prokuratura go wypuszcza....
Prokuratura zdecydowała o wypuszczeniu na wolność kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu, mimo trzech dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów. Mężczyzna został objęty jedynie policyjnym dozorem. Śledczy nie zdecydowali się na wniosek o tymczasowy areszt.ZobaczLink
Pozostając na wolności nie będzie śledztwa też ułatwiał, ale za to wg. wszystkich znaków na niebie i ziemi będzie jeździł pijany dalej. Nie po to się kogoś zamyka żeby mu zrobić przykrość, tylko po to żeby chronić społeczeństwo przed tą jednostką.
@JanPustostan: Tak, tylko wiesz, że areszt to nie forma kary?
Ja rozumiem, że chciałbyś aby to prokurator decydował czy jesteś winny, ale tak się składa, że decyduje o tym sąd.
Oczywiście można zmienić prawo tak aby areszt był formą zapobiegawczą ale to tak jak mówie, trzeba zmienić prawo,
1) areszt to nie więzienie, nie może być formą kart
2) trzeba zmienić prawo i wprowadzić sądy 24h dla pijanych oraz przepisy proste i jasne. Jak ktoś ma zakaz prowadzenia przez alko i jest złapany gdy prowadzi samochód po alko to idzie do pierdla na 6 miesięcy (do tego kara finansowa pozwalająca na opłacenie jego pobytu). Taki pijany trafia od razu po wyroku do pierdla. Czyl:
1) jedziesz po pijaku na zakazie za
A co tutaj dziwnego? W jaki sposób będzie utrudniać śledztwo?
Tutaj widać dwa problemy. Pierwszy, to że dostał trzy zakazy. Dlatego zawsze mam bekę z tych praw tworzonych pod publiczkę, jak zabieranie auta pijanym kierowcom. Mało kto zadaje sobie pytanie czemu po prostu nie chcą tych ludzi wsadzać za kratki. Druga sprawa, że mamy kosmicznie prostą sprawę, kierował pod wpływem i z zakazem. Tutaj nie ma żadnych komplikacji, to
@FireDash:
mozna w trybie przyspieszonym, w praktyce nie powinien wyjsc na wolnosc
to tylko kwestia checi prokuratora...
Btw. ja bym w ogóle wszystko to odwrócił - tzn do 1 promila wykroczenie, powyżej przestępstwo, od 0,8 zabieramy samochód. Od 0,5 prawo jazdy. Od 0,2 ładujemy minimum 5000zł, od 0,5 minimum 30 000zł.
Dziś uznajemy że ktoś kto miał 0,6 popełnił PRZESTĘPSTWO więc nie może np. sprzedawać w aptece albo nauczycielką
Nie chciałbym żyć w kraju, w którym wsadza się do aresztu tylko dlatego, że się komuś w Internecie nie spodoba czyn o który jestem podejrzewany.
@Znachor_enjoyer: Podejrzany? Tu chyba nie jest podejrzany.