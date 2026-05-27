Mieli kupić dom. Od trzech lat nie chcą się z niego wyprowadzić
Pani Bożena chciała sprzedać dom wart 720 tysięcy złotych. Zaufała agentce nieruchomości i zgodziła się, by przyszli kupcy najpierw w nim zamieszkali. Od tamtej pory minęły trzy lata. Do sprzedaży nie doszło, lokatorzy nie chcą się wyprowadzićKolekcjoner_dusz
- #
- #
- #
- #
- 91
- Odpowiedz
Komentarze (91)
najlepsze
Też np. taki lokator, niezależnie od sytuacji, powinien mieć obowiązek opłacania mediów itp. Pokryć obowiązkowe koszta. To jest absurd, że nie możesz mu odciąć wody/prądu, ale jednocześnie masz kutwa za to płacić, kiedy ten ci nie płaci.
w przypadku domu to najlepiej umowę najmu na pokoje podpisać i wtedy zawsze można kogoś uciążliwego wysłać i raz dwa się wyniosą, a policja nic nie zrobi, no bo wszystko jest zgodnie z prawem
oczywiście ktoś uczciwy sobie nie poradzi w polskich realiach i będzie latami się męczyć
ma jakaś firmę która jej tym zarządza, wynajmuje ale tylko pod biuro, nigdy na mieszkanie
Śmiechłem.
@Karol12341234: primo nie "lewarkom" tylko prawactwu i z PiS właśnie, bo to za ich rządów uchwalono pato prawo które mamy obecnie.
Babka podpisała umowę najmu na czas nieokreślony - odsyłam do ustawy o ochronie praw lokatorów jak wygląda wypowiedzenie takiej umowy.
nie chcą też jej wpuscić do domu wbrew umowie
@kowalzmetina: a myślisz że w pierwszej gospodarce świata nie ma takich problemów?
Przecież to zwrot w 33 lata.
@marqsk: przy kredycie w 66 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nie. Przy kredycie się nie zwróci nigdy bo same tylko odsetki są DWA RAZY wyższe niż ten koszt najmu.