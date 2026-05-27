Google wciska AI do wyszukiwarki, a użytkownicy uciekają do DuckDuckGo
Google przebudowuje wyszukiwarkę pod AI, a część użytkowników zaczyna szukać alternatywy. DuckDuckGo notuje wzrost instalacji po zmianach zapowiedzianych przez Google.BigBadDice
Komentarze (54)
Tylko, że samo google i inne korpo przyczyniły się do degradacji wyszukiwania. Wszystkie wyniki to reddit itd. a fora są martwe. Zwyczajnie internet stał sie mniejszy i wszystko należy do kilku wielkich graczy.
Internet nie jest już czymś "wolnym". Mógłbyś zlikwidować dosłownie wszystko poza youtube, facebookiem i redditem i mało kto by protestował.
Ja to nawet nie szukam walkthrought w grach tylko piszę do ai szukam tego i tego w tej grze, albo jestem w tym i tym korytarzu z napisem to i to co robić dalej, nie zawsze działa idealnie ale daje radę zazwyczaj.
AI mi opisuje co to jest za lek, na co, ile kosztuje, jakie dawkowanie i jakie skutki uboczne, jak np nie można po nim prowadzić samochodu to wytłuszcza to i powtarza 3 razy.
A co pokazują dalsze wyniki?
5 ofert ze sklepu, 5 ofert z zamiennikami a jak w końcu się dokopię do tego co potrzebuje to w artykułach mam najpierw przeczytać życiorys redaktora, przebić się
Na plusik jednak fakt, że można wybrać czy i jak często ma pokazywać takie odpowiedzi
ddg dalej wali amatorszczyzną plus właściciel z izraela xD