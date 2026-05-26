Poznań. Nie żyje 21-latka potrącona na pasach przez Porsche
Pochodziła z Jarocina. Została potrącona w nocy z piątku na sobotę przez 36-letniego mieszkańca Poznania. W stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala, niestety, jej życia nie udało się uratować. Przejście było oświetlone i prawidłowo oznakowane. Kierowca był trzeźwy.Poludnik20
Ale u nas dostanie rok w zawiasach. Bo miał furę wypas, w której nie czuć prędkości*.
*https://tvn24.pl/olsztyn/olsztyn-adwokat-od-trumien-na-kolkach-skazany-st8931956
Jak ja tych wujów prawniczych nie cierpię. Za niszczenie logiki, przyzwoitości, norm, zaufania do prawa czy państwa. I zwykłe wywyższanie się za pomocą prostackich manipulacji.
Cos w tym jest bo jak żyje 36 lat to nie miałem takiej sytuacji żeby mnie ktoś próbował na pasach rozjechać a w ciągu ostatnich 2 lat miałem juz dwie takie sytuacje, raz sie facet zwyczajnie nie zatrzymał na czerwonym i przeleciał przez skrzyżowanie jak miałem juz wchodzic na pasy a ostatnio dwa dni temu facet mi prawie syna rozjechał jak przechodziliśmy na pasach, typ skrecal w prawo na
Od razu w obronie zbiera się tłum samochodziarzy "jechał szybko ale bezpiecznie", "ona sama winna bo patrzała w telefon", "winne przepisy bo pieszy na pasach czuje się zbyt bezpiecznie"
Potem pomaga prawo - sędzia przyklepie rok w zawiasach bo to "wypadek i każdemu może się zdarzyć", "kto nigdy nie z---------ł autem niech rzuci kamieniem".