Białuchy wykazują zdolność do samoświadomości, co potwierdzają najnowsze badania opublikowane w PLOS One. Naukowcy przeprowadzili test lustra w New York Aquarium, obserwując cztery osobniki tego gatunku. PS. Ciekawe, jaka byłaby nazwa tego ssaka w czarnym odcieniu. Jakieś propozycje?