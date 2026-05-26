Kolejna seksistowska reklama (od Google): przestraszony, niezaradny biały facet
"Nowoczesne i postępowe" korpo od lat tworzą reklamy wyśmiewające białych mężczyzn. W reklamie nowego głośnika Google "Facecik" zachowuje się nieporadnie, robi wszystko źle i boi się nietoperza. Silna i niezależna kobieta ratuje sytuację, a on obiecuje, że pozmywa. Propaganda i seksizm odc. 2137UzytkownikHejto
AI odpowiada wprost, że "o 20 wleciał do mieszkania nietoperz".
Facecik od razu się wystarszył i jak idiota pyta: "nietoperz?" (zlękniony, przestraszony, niepewny)
Gemini nawet nie odpowiada na to debilne pytanie i ignoruje typa.
Silna kobieta od razu pyta AI co należy zrobić w takiej sytuacji (rozsądna, zaradna).
BTW tydzień temu myłem szybę kominka i w narożniku był mini nietoperz :O Musiał wejść przez komin, rure metalową do kominka i dopiero tam się przyczepił w kominku w narożniku szyby
A ja głupi, przestraszony facecik podziękuję, nie skorzystam.
Jakbym kiedykolwiek widział potrzebę posiadania głośnika, do którego się gada...