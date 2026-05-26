Kalifornia wycofuje weryfikację wieku na Linuksie. Open surce wygrało
Kalifornia wycofała się z wymogu weryfikacji wieku użytkowników Linuksa. Systemy open source są wyłączone z obowiązku zbierania informacji o użytkownikach, bo nie posiadają centralnej infrastruktury kont użytkowników, systemów telemetrycznych ani jednej firmy kontrolującej cały projekt.jestemjakijestem1212
@itanic: A kto Cie zmusza do korzystania z systemd?
- wylaczcie i zbanujcie to cholerstwo. (linuks),
- nie możemy Sir, 85% naszej infrastruktury krytycznej dziala na tym.
- Fuck, do something with this.
Że też ten bloatwareowy rak się tak upowszechnił w dystrybucjach. Zawsze mnie to zadziwia
@dafto: Bo niestety czy stety - działa dobrze.
Oj myślę że jakieś wielkie koncerny już biegną z rozwiązaniem - oni stworzą infrastrukturę dla wszystkich opensourców do weryfikowania tego.
Każdy będzie mógł wybrać sobie plan darmowy z reklamami (i analizą prywatnych danych przez firmę), oraz plan płatny bez reklam (i tak samo z analizą prywatnych danych).