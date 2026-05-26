Póki co jeszcze jesteśmy na etapie - drogo ale zapłacę. Ale nasza gospodarka już się zwija. Te wszystkie kraftowe bułki i instagramowe restauracje to jest taki ostatni dryg - ludzie jeszcze mają kasę ale brutalny rynek - czynsze, koszty pracy, koszty produktów są za drogie.



Niedługo wrócą do łask stare, dobrze znane budy z kebabem i bary mleczne. Może nie będzie fancy ale za to będzie tanio.