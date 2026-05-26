Motorola wstrzykuje kody afiliacyjne w Amazon. Twoje zakupy finansują producenta
Preinstalowana aplikacja Smart Feed na telefonach Motorola przechwytuje uruchomienie Amazona i podmienia link na kod afiliacyjny. Użytkownicy nieświadomie finansują producenta przy każdym wejściu do sklepu. Wyłączyć: Ustawienia, Aplikacje, Smart Feed, Wyłącz.real_scoria
Komentarze (21)
Oczywiście wszyscy wiedzą, że smartfonowa Motorola to chińskie Lenovo?
Najbardziej to mnie wpienia sklep googla - chciałbyś sobie znaleźć coś przez wyszkiwarke? p-----l się, masz
