Piotrków. Szpital Kopernika ujawnia dane o zarobkach lekarzy
Ponad 69 milionów złotych kosztowały w 2025 roku wynagrodzenia lekarzy pracujących w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Dane udostępniono na wniosek Gazety Trybunalskiej.marbar4241
Komentarze (62)
Jak już pisałem - nie wierzę, że kolejne rządy PO i PiS nie widziały nadciągającego tsunami niedoboru lekarzy, no ale
@engineer: użyli takiej a nie innej nomenklatury żeby wodzić cię za nos. Wynagrodzenia z definicji odnoszą się do pracowników a nie do usług firm trzecich (b2b). Bardzo możliwe, że na umowy o pracę idzie 27%, ale jednocześnie kolejne 50% może iść na "usługi" świadczone przez tych samych ludzi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
"W tej kwocie:
– 12 783 159,95 zł stanowiły wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych na etatach wraz z ZUS,
– 56 334 577,77 zł pochłonęły kontrakty
Wyobraz sobie na przyklad, ze kiedys bylem w szpitalu na SOR gdzie nie bylo jednego z lekarzy specjalistow, ktory mial miec wtedy dyzur. Siedzial sobie po prostu w domu, albo byl na innym dyzurze, kto wie.
Potrafi też nie przyjść wcale i nikt nie poinformuje o tym pacjentów, więc
"Średnie miesięczne wynagrodzenia lekarzy kontraktowych wahały się najczęściej między 20 a 24 tysiącami złotych miesięcznie."
Przydala by sie mediana a nie srednia.
"Najwyższe
Jak oddział chirurgii w przykładowym szpitalu powiatowym że 30 łóżek i dostęp do jednej sali operacyjnej, to nikt tam nie zatrudni 20 chirurgów, bo i tak nie mieliby nic do roboty. Zatrudniają tyle ile potrzeba żeby zapewnić funkcjonowanie oddziału, czyli np. 8. A że szpitale u nas funkcjonują