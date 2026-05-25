Ceny ramu ostro spadną w ciagu roku
Kye-hyun Kyung były exec Samsunga twierdzi ze wysokie ceny nie potrwają długo: rośnie produkcja z chin, popyt ai słabnie itd. Cyrk kosmicznych cen pamięci powinien się skończyćiggy_p
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Kye-hyun Kyung były exec Samsunga twierdzi ze wysokie ceny nie potrwają długo: rośnie produkcja z chin, popyt ai słabnie itd. Cyrk kosmicznych cen pamięci powinien się skończyćiggy_p
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (42)
najlepsze
Teraz poczekają, aż rynek się nasyci, później cyk, ceny na granicę opłacalności, lub nawet dumping.
Za 5-7 lat pamięci będą tylko z Chin.
@elo345: Grasz w głupie gry, wygrywasz głupie nagrody.
Tak jak było z cenami kart graficznych po boomie krypto. Większość ludzi się przyzwyczaja że ceny wzrosły a korporacji nie trzeba namawiać na wyższe ceny ich produktów
Jak tylko Chińskie pamięci się na dobre rozgoszczą, zdobędą zaufanie, a Chińczycy wyrobią sobie siatki klientów i dystrybucji, a rynek się nasyci, pójdą na walkę cenową.
AMD i Nvidia nie miała konkurencji w postaci gigantycznych chińskich fabryk, więc mogli ku uciesze akcjonariuszy windować ceny.
W wypadku pamięci Chińczycy zaleją rynek, pójdą na walkę cenową, a nie minie 5-7 lat a
Ja po szale z Bitcoinem jak musiałem składać kompa to RTX 3060ti kosztował ponad 700€. Kupiłem integrę, poczekałem rok i kupiłem
~ 1876; Western Union
1. Dali chinom technologie by male chińskie rączki składały dla nas produkty.
2. D------i ceny tak wysokie że konsument powoli się w-----ą i szuka alternatywy.
I tutaj wchodzi chińczyk ktory nauczył się robic produkty
lol
Może nie na topowe wersję, ale już da się jakoś ruszyć - 12GB DDR5 za ~400zl pozwala juz jskis komputer zlepić
Marzec 2024:
2x32GB DDR5 -> 231€
Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD, 2 TB -> 164€
Czerwiec
@jeanpaul: Tylko jesli za tyle sprzedasz. A dysk kupiony i nawet nie otwarty od osoby prywatnej bez gwarancji nie warta tyle co nowy ze sklepu.
@jegertilbake: wzglednie gdyby sam go gdzies potrzebowal :)
500GB d--y nie urywa ale to wciaz dobry NVMe. podmienic w notebook stare 256? albo w jakims home labie, do homeasstance albo cus. w najgorszym razie mozna podlaczyc do routera z miec na wymiane plikow. Zawsze gdzies sie