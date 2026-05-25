Ukrainiec, który wjechał nad Morskie Oko oburzony 5 letnim zakazem
"Jestem człowiekiem i mogę popełniać błędy, mimo wszystko niczego nie ukradłem, nie uszkodziłem i nikomu nie zrobiłem krzywdy.[...] Jeżeli chodzi o ewentualne ograniczenie możliwości poruszania się po terytorium Polski przez następne pięć lat, uważam takie stwierdzenia za bezpodstawne".bytre
jest dorosły więc może nie tylko popełniać błędy, ale także ponosić pełen konsekwencje tych błędów
@Milegodniawszystkim: Polacy nie są nawet blisko topki światowych mistrzów hipokryzji. My tu raczej spokojnie operujemy w globalnej średniej: swoim pobłażamy, obcych grillujemy, jak większość społeczeństw na świecie. To nie jest wyjątkowa cecha narodowa, tylko zwykły mechanizm plemienny, który działa od Warszawy po Buenos Aires. Ludzie w większości tak mają, że ostrzej oceniają obcych niż swoich, zwłaszcza gdy dochodzi do złamania norm w symbolicznym miejscu.
Szkoda, że nie wydalają też tych co jeżdżą między ludźmi po chodnikach pod cerkwią, bo "mają, ku*wa, Wielkanoc i mogą przype*dolić".
@LudzieToDebile: Ale on ściemę wali. To nie był żaden "błąd", tylko zaplanowana akcja, żeby wyświetlenia mu się zgadzały. Policji też nakłamał, że "zaraz za szlabanem zawróciłem". Nie jestem ukrainożercą, ale ten akurat osobnik przegiął pałkę.
Swołocz!
Połączenie bananowego dziecka, nie mającego kompletnie żadnego szacunku dla nikogo i niczego oraz wschodniej "moralności", nie mającej kompletnie żadnego szacunku dla nikogo i niczego.
...nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania...
A on tam wjechał, oszukał policjantów przy wyjeździe, że tylko cofał, ostentacyjnie dodał foty na instagrama a potem się chwalił, ze tylko 100 zł mandatu dostał za "niezapomniane wspomnienia".
Nie wrzuciłby fotek i zamknął mordę to by się takiego nie wydarzyło a teraz płacz.
Zawsze ta sama śpiewka. To że u siebie mają syf próbują przełożyć na inne kraje
przeliczył się