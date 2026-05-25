Przecież to jest najgłupsze co mogli wymyślić. Bo co jak co, ale auta flotowe są zajeżdżane. Nie po to dajesz handlowcowi służbową Skodę, by jeździł dookoła komina, tylko na koniec Polski i z powrotem. I co on zrobi w ID Polo o 300 km deklarowanego zasięgu? Maksymalnego? Latem? I nie po drogach szybkiego ruchu? XD