AI obaliło 80-letnią hipotezę Erdősa. Matematycy zweryfikowali wynik
Model rozumujący OpenAI znalazł kontrprzykład do hipotezy z geometrii dyskretnej, nad którą matematycy głowili się od 1946 roku. AI skompilowało istniejące podejścia z algebraicznej teorii liczb i dokonało tego, co ludzkiemu zespołowi zajęłoby dekady. Wynik zweryfikowali czołowi matematycy.real_scoria
Komentarze (39)
@lktr1: To akurat jest proste do udowodnienia na gruncie logiki.
No nie ma i nigdy nie będzie. Ktoś musi ten problem wymyślić, ktoś musi wpisać prompta, ktoś musi zweryfikować halucynacje i ostateczny wynik ( ͡° ͜ʖ ͡°)
*) Nie w sensie sprzętu wspierającego czytanie-bo te już mamy. Lem byłby zachwycony słysząc nowe słownictwo, akurat niedawno powtarzałem "Kongres futurologiczny" :)
Bo jednak znalezienie kontrprzykładu jest czymś gdzie komputery mają przewagę. Kontrprzykłady już były znajdowane bez AI.
Równie dobrze zadziałałby przeszukiwanie wyczerpujące kwestia tego które z tych podejść zeżarło więcej prądu ¯\(ツ)/¯
Aby znaleźć kontrprzykład musiał go udowodnić. Agenci gadali sami ze sobą obalając kolejne hipotezy i sprawdzali w oprogramowaniu do dowodów matematycznych. Heurystycznie to mogliby tam siedzieć do końca świata i o jeden dzień dłużej.
Wszędzie gdzie ciasne upakowanie elementów w przestrzeni jest korzystne. Telekomunikacja, chemia.
Do tego algorytmy kryptograficzne działające w przestrzeniach wielowymiarowych.