Może to Janek powiedział a może nie ale jest taka anegdota związana z pracą lub jej brakiem w Polsce:



Pewnego dnia, pijąc przy budce z piwem, Jan Himilsbach został zaczepiony przez kobietę. "Wziąłby się pan za jakąś robotę, a nie tylko pił" – skarciła aktora. Na co król naturszczyków odparł: "W tym kraju nie ma pracy w moim zawodzie". Kobieta dopytuje: "A jaki ma pan zawód?". Himilsbach: "Torreador".



