Wychodzisz z Castoramy bez zakupów? Algorytm każe pracownikowi spytać dlaczego
Castorama postawiła na AI. Wiele dużych firm tak zrobiło. Popularna sieć sklepów z materiałami budowlanymi wykorzystała jednak technologię w celu między innymi uprzykrzania życia klientom oraz okrajania premii pracowników.Epikur
Castorama w Katowicach.
@patryk-wuwuw: A co mam powiedzieć: jestem bezdomnym, przyszedłem się ogrzać bo z spożywczego mnie już wygonili xP
Jakby AI dostało taki "flood", to może zmieni politykę cenową i obniży ceny?
To niczego nie zmieni.
Tu nie chodzi zeby cos zrobic ale zeby robic. A to zasadnicza roznica
( ͡º ͜ʖ͡º)
1. AI dostarczy wnioski "trzeba obniżyć ceny"
lub
2. AI obniży ceny
Poczytaj sobie o "data poisoning" (które częściowo można uzyskac wyżej opsianym działaniem masowym)
Dyrektor na MSI mówił że pracownicy to największe obciążenie tej biednej firmy.
Lecz nie o ich mu się rozchodzi.
- przyszedłem się wyszczać,
- ale my nie mamy toalet!
- no właśnie
@woytas: ale zlewy i umywalki są ( ͡° ͜ʖ ͡°)