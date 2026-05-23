Kradzież kabli ze stacji ładowania. Złodziej odpracuje i zwróci wartość mienia
Kradzież kabli ze stacji ładowania Powerdot. Wartość skradzionych elementów wyniosła blisko 15,5 tys. zł. Skazany musi wykonać 240 godzin nieodpłatnej pracy na cele społeczne i zwrócić operatorowi pełną wartość mienia.
powerdot'y najcześciej mają ucięte kable DC pod sklepami biedronka czy lidl....
@isiaczek: Mam odpowiednia kare - stosowana bylaby automatycznie na miejscu. Ale nie przejdzie bo "prawa czlowieka" :DDD
Za kradzież paliwa ze stacji benzynowej za 200 zl policja robi oblawe, kradziez kabli, straty kilkadziesiat tys zl to tam phi do umorzenia xd
@Pawel993: to teraz zastanów się geniuszu skąd taka różnica w wykrywalności w tych obu przypadkach? może stąd taka różnica, że do kradzieży paliwa na stacji masz np. monitoring, tablice rejestracyjne auta, a do kradzieży kabli nie masz nic, bo ładowarki (np. te obok marketów) często nawet
Chyba ze trzeba sie p-------c do kogos bo tak - to wtedy dzialaja.
Silni w obec slabych slabi w obec silnych - nie ma co ich bronic naeet co chwile pokazuja ze sa patusami i gangusami wiekszymi od gangusow elo
Gdybym urwał koparką kabel czy rurę gazową, prócz naprawy odcinka naliczyli by mnie jeszcze za straty przesyłowe.
Może producenci tych ładowarekalbo firmy je stawiający są ubezpieczeni i mają ekipy które te kable im obcinają? Przecież to powinno być skonstruowane tak ze odkręcacie obudowę stacji na śruby zabezpieczające z wzorem jakiegoś słoneczka jak te antykradzieżowe do felg w autach i pod obudową macie wtyk. Wypinacie kabel i wpinacie drugi
22 kW to jest AC, a to jest zupełnie inne urządzenie. Przy ładowaniu AC nie mówimy w ogóle o ładowarce, tylko punkcie ładowania, bo to jest nic innego jak fikuśna skrzyneczka z różnicówką, stycznikiem i banalnie prostym układem komunikacji z samochodem. Przewód przy takiej mocy też jest cienki i tani bo to ledwo 32A prądu. Za taki słupek rzeczywiście 20k PLN jest
Komentarz usunięty przez autora