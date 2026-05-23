Kłopot obrony Sebastiana M. z kołem zapasowym
Obrona Majtczaka sugerowała, że auto jego ofiar mogło jechać na kole zapasowym. Biegli dokonali oględzin wraku i koła, na którym nie ma śladów mocowania do auta. Adwokat kierowcy BMW zmieniła zdanie: teraz sugeruje, że koło zapasowe mogło zostać podmienione.ScypioAfricanus
Komentarze (62)
Obstawiam, że interes od komuny cisną
@dafto: dokładnie tak jest.
@Foxbat: torpeda to przy Sebie powolna zawalidroga xD
Menda się broni jak tylko się da przed odsiadką i trudno mu się dziwić.
Ale oczywiście ha tfu na niego.
@ToksycznyArek: kiedy to jest prosta taktyka - w prawie karnym w przypadku wątpliwości sąd musi przyjąć wersję korzystniejszą dla oskarżonego - dlatego starają się podważać co się da, aby zasiać jak najwięcej wątpliwości (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
Ja bym dodał, że szyny były złe.
Seba jechał sobie spokojnie 140 na autostradzie, ale po podmianie czarnych skrzynek próbują go wpi3rdolic na minę za bycie porządnym obywatelem i wrzucili fałszywkę która pokazuje 253. Kierowca Kii wpi3rdolil się na bezczela Sebkowi przed maskę próbując wymusić odszkodowanie, ale nieszczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, ze nie przezyli zdarzenia. Wideło z migającymi światłami zostało spreparowane.
Po wszystkim Seba chciał pomoc poszkodowanym, ale został porwany, żeby zbudować fatalny
@DrTRAPH0USE: nie jechali! A zmienia tyle ze na dojazdowce wolno 80. Gdyby jechali to kolo moglo odpasc i w-----i sie sebie pod kola. i on nie mial szans nie uderzyc. bla bla bla. W tedy sa wspolwinni bal bla bla. Nie jechali.
@jeden_z_gapiow: no i? mało to takich, którzy kariere robili mimo takiego syfu?