Studia droższe niż luksusowe auto. Tyle kosztuje dziś stomatologia w Polsce
Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym kosztują nawet 85 tys. zł rocznie, a cały tok nauki może pochłonąć ponad 400 tys. zł. To jeden z najdroższych kierunków studiów w Polsce. Kandydatów jednak nie brakuje. Stomatologia od lat znajduje się w ścisłej czołówce najbardziej obleganych kierunków.ma2018_z
A to tylko dlatego, że nie ma konkurencji w zawodzie dzięki limitom ;)
Zamiast za ułamek kwoty wyuczyć lekarzy to Polacy płacą setki miliardów złotych wynagrodzeń, bo mafia w Polsce ma się dobrze za popisu.
@PfefferWerfer: dziki wolny rynek kapitalizmu spowodował powstanie w polskim PRLu lekarzy-milionerów i pacjentów umierających w kilkunastoletnich kolejkach? :D fajny absurd. Podpowiem ci, że lekarze stworzyli sobie lobbystyczną organizację NIL, której urzędnicy w zamian za koperty nadali urzędnicze znaczenie, od
@GoldenJanusz:
Chodzi o to, by to były studia rodzinne, czyli bogaci wysyłają swoje dzieci, a reszta s--------ć z zawodu.
@tereska-kaczmek: źle robią
Ale już polski lekarz broni tureckiemu lekarzowi przyjechać do mnie, bo zrobiłby mu konkurencję.
@real_scoria