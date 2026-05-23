Ciekawa akcja, bo np. w mojej wiosce od lat wiadomo że pryskać rzepak można dopiero po zmroku, i mój ojciec z bratem nie wyjeżdżają wcześniej niż o 20, zjeżdżając często nawet o 3-4 w nocy. I to nawet nie chodzi o pszczoły same w sobie, tylko o surowe kary które płyną za złamanie tego. A poza kontrolami policji i bodajże agencji na wsiach jest masa szeryfów która uprzejmie donosi na takich rebel Pokaż całość