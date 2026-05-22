"To nie jest typowa firma". Sakiewicz o braku pensji w TV Republika
Pracownicy Telewizji Republika skarżą się na opóźnienia w wypłatach. Z nieoficjalnych relacji wynika, że część załogi od miesięcy nie otrzymuje wynagrodzeń. Prezes stacji Tomasz Sakiewicz w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl przyznaje, że próbuje przyzwyczaić zespół, iż nie pracują w typowej firmrybak_fischermann
Komentarze (67)
Cały biznesplan ten stacji zakłada, że Prawo i Sprawiedliwośc powróci do władzy po następnych wyborach, a stacja odbije sobie wszystko niezwykle intratnymi kontraktami reklamowymi, szkoleniowymi itp ze spółek skarbu państwa.
A dziś trzeba zaciskać pasa, bo wszystko zwróci się z nawiązką.
@severnight: ale oni zgłaszali, nawet pisali listy do ministrów z koalicji, że im kasę wisi i żeby ktoś zareagował bo nie mają za co kupić jedzenia na swięta xD
Ładny głupek. Niech czeka dalej xd
a ciekawsze czy składki popłacone mają ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@FOTEL: przecież pis to partia socjalistyczna. Tylko lewica ich przebija w tym zakresie, a republika to pisowska telewizja, więc szydera nietrafiona.