Koniec betonowego złota. Fala pustostanów zakończy dyktat deweloperów
Dogmat o braku dwóch milionów mieszkań w Polsce właśnie upada. Zamiast nieskończonego popytu na horyzoncie widać gigantyczną falę pustostanów wywołaną wymieraniem powojennego wyżu demograficznego. Kurczący się deficyt lokalowy wywróci rynkowe zasady, kończąc erę mieszkań jako lokaty kapitału.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (131)
@James_Error: No jak to? Przecież Czarnek już proponował, żeby takie niechciane budynki przymusowo odkupywały gminy...
Tyle, że ta fala pustostanów to w dużej mierze będzie na wioskach, zadupiach i małych miasteczkach skąd młodzi uciekają, a zapotrzebowanie jest w dużych aglomeracjach miejskich.
Jak ktoś chce to i teraz może gdzieś na wygwizdowiu kupic meszkanie/dom do remontu po 2k/m2. Ale jakoś ludzie wolą sobie "zakładac petle na szyje" i brać kredyt na 30 lat w
@Tesseract:
Bo ludzkość zupełnie nieracjonalnie kurczowo trzyma się modelu zapieprzania do pracy w centrum dużego miasta i marnowania życia aby dzień w dzień stać w korkach lub śmierdzącym tramwaju zamiast dalszego propagowania pracy zdalnej umożliwiającej mieszkanie gdziekolwiek czy decentralizacji biznesu, który trzeba wykonywać osobiście. W miastach absolutnie muszą być tylko przedsiębiorstwa usługowe, których klientami są mieszkańcy tych miast - cała reszta mogłaby równie
Prezentujesz perspektywę kogoś, kto nie chce żyć w mieście, a być może musi, więc chyba nie zrozumiesz osoby, która "dusi się" właśnie poza miastem, a nie w nim. Zwracam jedynie uwagę na to, że problem jest bardziej złożony. To nie jest tak, że pójdziemy na zdalną i problem się rozwiąże. Już zresztą przerabialiśmy ten scenariusz, choć pewnie trwał on zbyt krótko, żeby wyciągać wnioski.
Więc jak mieliście 25-30 gdy zaczęliście słuchać @micka to już w wieku 50-60 będziecie mieli własne M :)
I oczywiście spadną ceny... Zamiast miliona będzie za 800k, a gdy Mick pisał, że będzie taniej, zaczynało się od 200 :)
No ale trwajcie w wierze.
Slumsy powstają w dużych miastach, a nie na wsiach