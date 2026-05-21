Prezes Cinkciarz.pl Marcin P. wpadł w USA. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu
Prezes serwisu Cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura Regionalna w Poznaniu potwierdziła zatrzymanie Marcina P. w ramach procedury ekstradycyjnej.Mężczyzna był poszukiwany od lipca 2025 czerwoną notą Interpolu. Zarzucają mu oszustwa na kwotę ponad 125 milionów złotychOldjero
Kiedyś przestępcy uciekali do Izraela albo RPA.
Dzis na topie Węgry i USA...
Problem w tym, że Żurek nie wie czy jest w stanie Waszyngton czy mieście Waszyngton.
@Miszczu_wszystkiego: Osobiście słowo kojarzy mi się z więzieniem a w PRL tym się właśnie kończyło bycie cinkciarzem bo znaczyło to wymienianie walut nielegalnie.
https://dziennikbaltycki.pl/ludzie-z-calego-kraju-oszukani-przez-kantor-internetowy/ar/10397205