Ojciec mojej babci był leśniczym to go zastrzelili na miejscu, kobiety dostały 20 min na spakowanie rzeczy, w drodze na sybir zmarła marka bo nie było wody i się napiła wody z lokomotywy co skończyło się tragicznie. Babcia w wieku 12 lat została sierotą na Syberii, po dwóch latach jak sojusze się zmieniły to przenieśli ich na Kazakhstan. Ubolewała, że nie zdążyła się załapać na armię Andersa. Do Polski wróciła w 1946 Pokaż całość