Przerobiła w AI zdjęcie pizzy żeby odzyskać kasę od pizzerii w Rzeszowie.
Jedna z Pań zamówiła dwie pizze z salami, po czym postanowiła zgłosić do portalu, że salami magicznie zniknęło i należy się zwrot pieniędzy. Problem w tym, że do usuwania salami został zatrudniony Chat GPT, który jak to AI czasem lubi zrobić mały glitch, zmiana cięcia pudełka, zmiana stołu...sznaps82
Nie bardzo widzę rozwiązanie tego problemu, nagłaśnianie takich historii sprawi, że więcej Grażynek i Januszy wpadnie na taki pomysł. Po drugiej stronie musiałby być zawzięty sprzedawca i zawsze takim odpisywać: "ok, to odeślij z powrotem, przyjdzie inne niż na zdjęciu to idziemy do sądu", sądy musiałby takie sprawy załatwiać w tydzień a kupujący banowany na danej platformie ¯\(ツ)/¯.
Już
@Morf: ty tak myślisz, a ja myślę wręcz odwrotnie, nie jeden debil się wystraszy, że tak łatwo wykryc tego typu manipulacje
Natomiast faktycznie dzisiaj pizze są strasznie drogie. Od kiedy tak wywindowali ceny w kosmos, to ja przejdę się na pizzę może raz na rok, nie częściej. Zamiast tego wolę kupić sobie pinsę z Lidla za 12 zł i na to daję składniki, jakie chcę, na co akurat mam ochotę, 5 min w piekarniku i gotowe.
Wydać 100 zł dla dwóch osób na kebab to jakieś nieporozumienie...
Ogólnie coraz więcej oszustw będzie, ale może się ludzie naucza jak pozapadają wyroki