Był taki film - Pitbull coś tam, gdzie Pazura grał gangstera a Doda jego drugą żonę która przejęła dowodzenie mafią. No i dla mnie Pazura był tam zupełnie nieprzekonujący jako ten gangster, taki sztuczny, widać że nie jego klimaty. Ale Doda? Idealna, ona nie grała, ona była tam sobą.